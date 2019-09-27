بالصور.. نجوم الفن يحضرون ختام فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة

حرص العديد من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال على الحضور في ختام فعاليات مهرجان الجونة بدورته الثالثة.

وحضر المهرجان اليوم باقة لامعة من أبرز النجوم من بينهم: "محمد هنيدي، رجاء الجداوي، يوسف عثمان، ستيفن سيجال، سيد رجب، نجيب ساويرس، سميح ساويرس، ريم

مصطفى، هاني عادل، ليلى علوي، رشا مهدي، أروى جودة، كريم قاسم، نيكولا معوض، باسل الزارو، شيرين رضا، داليا البحيري، تامر حبيب، درة، خالد الصاوي".

وشهد المهرجان هذا العام على إشتراك 12 فيلماً فى مسابقة

الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.

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