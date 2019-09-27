شاهد.. بث مباشر لحفل مهرجان الجونة

تشاهد الجونة اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، وشهد المهرجان على العديد من نجوم الفن، والإعلام، ورجال الأعمال.
وكان من أبرز الحضور: "نجيب ساويرس، سميح ساويرس، خالد الصاوي، يوسف عثمان، درة،ريم مصطفى، سيد رجب، كريم قاسم، يوسف عثمان، وآخرين.
وشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية
أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.
يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.
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