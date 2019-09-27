7 سنوات على رحيل «الولد الشقى»

تمر اليوم 7 سنوات على رحيل فنان من الزمن الجميل، أحمد رمزى، الولد الشقى، الذى ظهر على الساحة السينمائية فى منتصف الخمسينيات ولأنه كان يمتلك موهبة فطرية ظهر نجما من أول وهلة خاصة حينما شارك فاتن حمامة وعبدالحليم حافظ وعمر الشريف بطولة فيلم «أيامنا الحلوة» ثم انطلق فى عالم النجومية فى العديد من الأفلام مجسدا

شخصية الولد الشقى فى أفلام: «القلب له أحكام، الوسادة الخالية، أيام وليالى، لا تطفئ الشمس، إحنا التلامذة، علمونى الحب، ابن حميدو، عائلة زيزى، الأخ الكبير، حكاية العمر كله» ولا ننسى «ثرثرة فوق النيل» عام 1970.

مع بداية السبعينيات قل إنتاج أحمد رمزى بشكل كبير، فى

عام 1973 قام ببطولة فيلم «الأبطال» مع فريد شوقى ثم توقف تماما حتى عاد عام 1985 بفيلم «أسوار المدابغ» ومع بداية الألفية شارك فى بطولة فيلم «الوردة الحمرا» مع يسرا ومصطفى فهمى وآخر ظهور له كان فى مسلسل تليفزيونى مع الراحلة سيدة الشاشة فاتن حمامة.

اختفى أحمد رمزى لأسباب شخصية تتعلق بأبنائه وانزوى بعيدا فى إحدى قرى الساحل الشمالى حتى رحيله يوم 28 سبتمبر عام 2012 عن عمر ناهز 82 عاما.