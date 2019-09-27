تكريم خاص لرشوان توفيق وحسام الدين فرحات وجمال الشاعر على هامش عرض الفيلم الوثائقى «الجمار»

أقام قطاع القنوات المتخصصة التابع للهيئة الوطنية للإعلام حفلا خاصا بقاعة سينما الهناجر بمناسبة عرض الفيلم الوثائقى «الجمار»، إنتاج إدارة الإنتاج المتميز وخلال الحفل تم تكريم ثلاثة من عمالقة الفن والإعلان.

فى مقدمتهم الفنان الكبير رشوان توفيق، تقديرا لعطائه الفنى الكبير على مدى 60 عاما، والإعلامى حسام الدين فرحات مؤسس وأول رئيس لقناة النيل للرياضة والإعلامى جمال الشاعر مؤسس وأول رئيس لقناة النيل الثقافية. حضر احفل اللواء طارق المهدى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وشكرى أبوعميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام وحسن حامد أول رئيس لقطاع القنوات المتخصصة ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق والإعلامية سميحة دحروج مؤسسة وأول رئيس لقناة النيل للأخبار وأسامة البهنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصة.

الفنان الكبير رشوان توفيق بدا عليه التأثر الشديد أثناء تكريمه وتحدث بصوت أجش

عن تاريخه الفنى وعمله بالتليفزيون منذ نشأته عام 1960 كمساعد مخرج ثم كمذيع وأخيرا ممثل ومعاصرته للعمالقة فى فن التمثيل والإخراج وقال: أعتز جدا بهذا المشوار الطويل والمشرف كابن من أبناء التليفزيون وكنت بحمد الله شاهدا على عصر نشأة هذا المبنى العريق وتطويره والعصر الذهبى للدراما المصرية كان لى الشرف فى المشاركة فى بعض هذه الأعمال.

تكريمى من التليفزيون المصرى شرف كبير أعتز به وأعتبر نفسى على الدوام ابن هذا المبنى العريق وسأظل أعطى حتى آخر يوم فى عمرى.

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ثم تحدث الإعلامى حسام الدين فرحات رئيس ومؤسس قناة النيل للرياضة الأسبق قائلا: أشعر بسعادة غامرة بسبب هذا التكريم، الحمد لله وفقنى الله

أن أتوج مشوارى الإعلامى بتأسيس قناة النيل للرياضة تحت قيادة الإعلامى الكبير حسن حامد.. ونجحنا بفضل الله فى تكوين شكل جديد للإعلام الرياضى وكان لنا الفضل والريادة فى عمل الاستديو التحليلى للمباريات وجميع القنوات الرياضية سارت على نفس النهج، وأعتز جدا بتلك الأيام التى لن أنسى البداية فى عام 1998 كنا نعمل جميعا بروح الفريق الواحد ونجحنا بفضل الله فى تكوين شكل جديد للإعلام المصرى وحتى الآن مازالت القنوات المتخصصة تتمتع بسحر خاص لدى ملايين المشاهدين.

الإعلامى جمال الشاعر مؤسس ورئيس قناة النيل الثقافية الأسبق أضفى جوا من المرح بإلقاء بعض الأبيات الشعرية وأكد سعادته بالتكريم من بيته التليفزيون المصرى متمثلا فى قطاع القنوات المتخصصة مؤكدا اعتزازه بمشواره الإعلامى الطويل ومساهمته فى إنشاء أول قناة ثقافية فى مصر.

بعد ذلك تم عرض الفيلم الوثائقى «الجمار» إخراج أحمد توفيق على مدى 25 دقيقة وأعرب عادل العيساوى رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز من سعادته بهذا الحفل وتكريم العمالقة الذين ساهموا فى تأسيس هذا القطاع.