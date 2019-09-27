شاهد.. إطلالة جريئة لهدير نبيل فى ختام الجونة السينمائي

لفتت المطربة الشابة هدير نبيل الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، بارتدائها "بدلة رجالى".
وبدا لوك هدير مميزاً فى الحفل وجعلها تثير انتباه الحاضرين الذين أثنوا على إطلالتها بعد أن فاجأتهم بها، والإطلالة جمعت بين الاستايل الرجالى
وتستعد المطربة هدير نبيل فى نفس الوقت أن تقدم مفاجآت غنائية جديدة لجمهورها فى الفترة القادمة.
وشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلامالروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.
يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.
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