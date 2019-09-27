صور.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

خطفت الفنانة منة فضالي الأنظار، حيث نشرت صورة إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة ساحرة، مرتدية بنطلون جينس ضيق، و بادي مكشوف الذراعين.

يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت مؤخرًا غي بطولة مسلسل "قيد عائلي"، من

تأليف محمد رجاء، و ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز، سيمون، دنيا، أميرة هاني، رامي وحيد، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، ريم البارودي، هشام المليجي، عمر الشناوي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، محمد عز، محمود فارس، أحمد التهامي، ياسمين نيازي، منة فضالي.

تدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.

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