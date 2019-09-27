أحمد رزق يجهز لمسلسل «بخط الإيد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل الفنان المصري أحمد رزق التحضير لبطولة مسلسل جديد من نوعية 45 حلقة يحمل اسم مؤقت وهو “بخط الايد” والعمل من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة للعرض فى الموسم الشتوى.

ومن المقرر أن يعود أحمد رزق للدراما بهذا المسلسل بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته “إزاى الصحة” عام 2017 وشاركته البطولة الفنانة أيتن عامر آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، طارق الإبياري، نهال عنبر، ومن اخراج إبراهيم بينما ظهر كضيف شرف فى مسلسل “بدل الحدوتة تلاتة” مع دنيا سمير غانم فى شهر رمضان الماضى.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال احمد رزق فيلم “الممر” الذى تم طرحه فى موسم عيد الفطر وحقق نجاحًا كبيرًا بوصوله إلى 75 مليون جنيه ايرادات فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، أمير صلاح الدين، محمد الشرنوبى، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ وآخرين وتأليف وإخراج شريف عرفة.