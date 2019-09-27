بالفيديو.. راشد ولطيفة شخصيات تعكس روح إكسبو دبي 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلاقا من روح دولة الإمارات وتجسيدا لرؤيتها في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة، كشف إكسبو دبي ٢٠٢٠ عن شخصيات رمزية للحدث راعت اختيار الطفولة لتعكس مبدأ الإعداد للمستقبل وتجسد مبادئ إكسبو في استكشاف آفاق جديدة.

وقد أُطلقت الشخصيات "راشد"، و"لطيفة"، وشجرة الغاف "سلامة،" و"الأمناء الثلاثة" المسؤولون عن أجنحة الفرص والتنقل والاستدامة، التي تبرز القيم الإماراتية الأصيلة، كما تجسد شعار إكسبو في تواصل العقول وصنع المستقبل.

الشخصيات أُزيح الستار عنها في فعالية كبرى أُقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتضمنت الفقرات عرض فيلم تسجيلي يحكي سبب اختيار تلك الشخصيات والقيم التي تبرزها، باعتبارها نماذج إيجابية مستوحاة من تاريخ دولة الإمارات، كما أنها تحاكي واقعها المعاصر.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: "عادة ما تكون شخصيات الفعاليات الكبرى وسيلة لربط الحدث بالبلد المضيف وتجسيد روحه".

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وتابع: "أردنا تقديم إضافة مميزة واستثنائية من خلال شخصيات هادفة تحمل قيماً ومعاني أصيلة تروي قصة الإمارات وتاريخها، وتعرف النشء بالإمكانات المتاحة لهم وتنبههم للتحديات التي قد تواجههم بأسلوب لا يخلو من التشويق".

وأضاف: "الشخصيات إماراتية وعالمية بامتياز وتجسد شغف الأجيال الجديدة بالإنجاز والمعرفة والطموح والتطلعات نحو غد حافل بالفرص".

يُشار إلى أن إكسبو دبي ٢٠٢٠ من المقرر أن ينطلق في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، بمشاركة أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم.