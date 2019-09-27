محمد رمضان يحيي تظاهرة فنية في حب مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحوَّلت مسيرات دعم مصر وتأييد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة نصر شرقي القاهرة، والتي شارك فيها آلاف المواطنين، إلى تظاهرة فنيّة غلّفها الطابع الوطني.

واحتشد الآلاف من مؤيدي الرئيس السيسي أمام "المنصّة" في طريق النصر بالعاصمة المصرية، معربين عن رفضهم دعاوى الفوضى والشغب بالتلويح بالأعلام والهتاف لمصر.





واشتعلت الأجواء مع صعود الممثل والمغني محمد رمضان إلى خشبة المسرح المقام أمام "المنصّة"، وقدَّم أغنية "هما عايزينها فوضى" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما غنّى "نمبر وان".





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وتجاوز فيديو كليب أغنية "هما عايزينها فوضى" التي طرحها رمضان، الأربعاء، عبر قناته على موقع "يوتيوب" حاجز 2 مليون مشاهدة في يومين.

وشارك في الفعالية أيضاً المغني الشعبي محمود الليثي الذي قدَّم باقة من الأغنيات الوطنية منها: "بلدي يا بلدي" للمطرب محمد ثروت.





كما ألهبت فرق الفنون الشعبية حماس المحتشدين وقدّمت عدة أغان على أنغام المزمار، وبعدها صعدت فرقة "واما"، وقدّمت مجموعة رائعة من أغنياتها الجديدة.