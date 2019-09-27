خاص بالصور- نادر سركيس يطلق خطًا للمجوهرات في حفل ضخم وبحضور المشاهير

بعد إبداعه في عالم الموضة والأزياء، اختار المصمم اللبناني المميّز نادر سركيس أن يطرح نفسه في عالم المجوهرات، فهو ليس ببعيد عن هذا العالم، حيث ان شقيقه هو بشير سركيس، صاحب دار “فواياجور” اللبنانيّة للمجوهرات.

من نادي Spine ، وفي حفل ضخم ومميز من تنظيم شركة The Agenda Beirut لصاحبها السيد طوني أبو غزالي، قرر نادر سركيس إطلاق العلامة التجارية GENDR وهي تجربته الأولى في مجال المجوهرات.

حفل الاطلاق هذا كان عبارة عن مظاهرة فنية واعلامية، غصّت بالمشاهير والوجوه المعروفة نذكر منهم: ناجي اسطا، كميل طانيوس، سامي ابو حمدان، شيراز، انابيلا هلال وزوجها د. نادر صعب، هشام بولس، نيكولا جبران، نادين طربيه، سابين، نادر الاتات، كارلوس وغيرهم، الذين حضروا لمشاركة صديقهم نادر سركيس فرحته وهو يحقق حلمه الذي لطالما راوده منذ صغره. كما قام من تعذّر حضوره، لأسباب خاصة، بتهنئة “سركيس” على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له التوفيق في هذا المجال الرائع والمميز.

موقع “الخليج 365” كان حاضرًا وشاهدًا على الأجواء المميزة والأكثر من رائعة التي كانت طاغية على الحفل، حيث ساد الود بين جميع الممثلين والمغنيين ومقدمي البرامج والاعلاميين، الذين احتفلوا مع نادر بولادة مجموعته الأولى GENDR، والتي ستكون متاحة للناس في متجر ABC ضبية في محلات الالبسة الخاصة بسركيس “دولتشي فارفيلا”.

وفي حديث خاص لموقعنا، قال “سركيس” إن فكرة إطلاق خط خاص به من المجوهرات واردة منذ زمن، لكنه كان ينتظر الوقت المناسب، حيث قدّم ستين قطعة ضمن مجموعة جديدة ومختلفة، وتشبهه وتشبه الجيل الشبابي.

أما عن اختيار اسم GENDR لهذه المجموعة، فقد لفت سركيس الى ان الاسم جاء نظرًا لأن المجموعة هذه مخصصة للذكور والإناث في الوقت عينه، كما أن الأحرف الثلاثة الاخيرة منها هي أحرف اسمه وهذا أمر يعنيه.

في المقابل، اخبرنا “سركيس” ان المجموعة هذه مستوحاة من “أوراق اللعب” (Play Cards)، تتضمن اشكال مختلفة من “الجوكر”، “الملك” والملكة” وغيرها، مؤكدا انها فكرة جديدة وليست مطروحة من قبل، آملا أن تلقى إعجاب الناس.

وفي سياق الحديث، لفت سركيس الى ان خطه مختلف تماماً عن خط شقيقه في مجال تصميم المجوهرات، مشيرًا الى انه استعان بصديقته المصممة سلوى شمعون، والتي لها باع طويل في مجال تصميم المجوهرات، وكانت النتيجة تقديم مجموعة مميزة ونادرة.

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الى جانب حديثنا مع نادر، كان لا بد أن نسأل عدد من النجوم والإعلاميين الذين حضروا الحفل عن رأيهم بما طرحه صديقهم نادر سركيس، فقد أثنوا جميعهم على أناقة التصاميم وروعتها، مشيدين بموهبة نادر المميزة والفريدة والتي وظّفها في مجموعته الأولى التي نالت إعجاب الموجودين.

وبسبب الزحمة الكبيرة والمظاهرة الفنية في احتفالية سركيس استطاع موقع “الخليج 365” ان يشق طريقه ليصل الى بعض الاسماء الذين تحدثوا عن مشاركتهم فرحة نادر في هذه السهرة.

فالمغنية شيراز قالت لـ”الخليج 365” إنها حضرت الحفل مع صديقها المخرج حسن غدار ، لمشاركة نادر فرحته وتشجيعه على هذه الخطوة الرائعة، لافتة الى انها أُعجبت بالتصاميم كونها جميعها مميزة وأنيقة، ويغلب عليها اللون الأسود وهو لونها المفضل.

أما مقدمة البرامج ألين وطفة، فقالت إنها رافقت نادر في رحلته خلال التحضير لهذه المجموعة ولتحقيق حلمه الذي راوده منذ فترة من الزمن، كما أنها اطّلعت على المجموعة وسُعرت بجمال التصاميم التي جاءت مختلفة عما نشاهده في الاسواق، حيث تشبه الشباب وقريبة من شخصياتهم.

الإعلامية ديانا رزق هنأت نادر على مجموعته الأولى GENDR، لافتة الى انها من محبي المجوهرات والالماس ولديها هواية في اقتنائها، كما أن سركيس تميّز بهذه الفكرة، وهذا أمر مهم وضروري، كون عالم المجوهرات كبير ومكتظ، ووجب تقديم أفكار جديدة لاستقطاب الجمهور.

ايضاً عبر الاعلامي طوني بارود عن حبه لنادر سركيس. واثنى على ذوقه في كل ما يفعله وشدد ان كل من تواجد في الحفل يحبه ويؤمن بذوقه وهو فخور به ويتمنى له النجاح.

من جهته، النجم نادر الأتات هنأ سركيس عبر موقع “الخليج 365” على هذا الخط من المجوهرات، متمنيا له التوفيق في هذا المجال، ومؤكدا أنه سيكون أول من يشتري من هذه المجموعة كونه يحب التصاميم البسيطة والمميزة في آن، وهذا ما قدمه نادر سركيس في GENDR.

من جهتها، باركت مقدمة البرامج انابيلا هلال لـ نادر سركيس على خط المجوهرات الجديد الذي أطلقه في احتفالية ضخمة وقالت: “يا ريت من زمان بلش بالمجوهرات”. وختمت قائلة: “أين يضع نادر بصمته يصبح العمل سبيسيال”.