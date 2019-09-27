شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى وإيمان العاصى ومروان حامد يحضرون ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل إلى السجادة الحمراء الخاصة بحفل ختام مهرجان الجونة فى دورته الـ3 النجوم داليا البحيرى، وبسمة وريم مصطفى وإيمان العاصى، والمخرج مروان حامد، والإعلامى خيرى رمضان، والسيناريست تامر حبيب، سارة عبد الرحمن، وعدد آخر كبير من نجوم الفن، ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز للفائزين، بالإضافة إلى منح الفنان محمد هنيدى جائزة نجمة الجونة الإبداعية.

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كما حرص كل من المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، خالد الصاوى، طارق الإبيارى، خيرى بشارة، انتشال التميمى، المخرج أمير رمسيس، هبة السيسى، شادى ألفونس، صناع فيلم "ستموت فى العشرين"، على الحضور منذ الدقائق الأولى.

شارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى جعل عددا الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وعرضت جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، وشهدت معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، فى محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.