شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجيب وسميح ساويرس وخالد الصاوى يحضرون ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، عدد من نجوم الفن والمجتمع إلى السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، منهم المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، خالد الصاوى، طارق الإبيارى، خيرى بشارة، ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز للفائزين، بالإضافة إلى منح الفنان محمد هنيدى جائزة نجمة الجونة الإبداعية.

كما حرص كل من انتشال التميمى، المخرج أمير رمسيس، هبة السيسى، شادى ألفونس، صناع فيلم "ستموت فى العشرين" على الحضور منذ الدقائق الأولى.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى جعل عددا الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وعرضت جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، وشهدت معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، فى محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.

























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