محمد هنيدي يعترف بتراجع إيرادات أفلامه









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: اعترف الفنان محمد هنيدي في حديثه لـ""الخليج 365"" بتراجع إيرادت أفلامه، كما تحدث عن مشاريعه المسرحية المقبلة. حيث أعاد السبب لتراجع الإيرادات بفيلمه "يوم مالوش لازمة" لطرحه في توقيتٍ غير مناسب. أما فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد" فكان يحمل اخطاءً أدّت لخروجه بشكل غير مناسب_بحسب توضيح "هنيدي" الذي أجاب على عدة اسئلة طرحتها ""الخليج 365"" في لقاءٍ مصغّر جمعه مع الصحافة المصرية والعربية قبيل ساعات من استلامه التكريم بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الثالثة. وقال أن توجهه لتقديم عروض أعماله بالخليج جاء تلبية لرغبة الجمهور الذي طالبه بمشاهدة أعماله. مشيراً إلى أن مسرحيته "3 أيام في الساحل" ستُعرض في الرياض الشهر المقبل وستعقبها جولة خليجية تشمل دولاً اخرى بخلاف السعودية.

وأكد_ أنه بعد نجاح مسرحية "3 أيام في الساحل"_ قرر على أن يقدّم عملاً مسرحياً جديداً بشكلٍ سنوي. لكنه يفكر باستمرار عروضٍ العمل الحالي حتى موسم الشتاء المقبل. خاصةً أنه ينوي تقديمه بعدة دول أوروبية.

ولفت إلى أن قيامه بطرح الفيديو الدعائي لفيلم "بيج سايز" الذي يظهر فيه بشخصية عقلة الإصبع كان لإبراز السبق في المشروع الذي يعمل عليه منذ 3 سنوات. مؤكداً على أنه يتمنى التوفيق لكل من يقدّم عملاً عن عقلة الإصبع بسيناريوهات ومعالجات مختلفة.

وأعرب عن سعادته بخروج فيلمه "الفارس والأميرة" للنور بعد نحو 20 عاماً. مشيراً إلى أنهم عندما تحدثوا معه عن الفيلم لم يتذكره. واعتقد أنه عمل جديد يريدون مشاركته به، لافتاً إلى أن ردود الفعل التي وصلته بعد عرض الفيلم كانت ايجابية.

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وأكد على أنه لم يتعرض لمضايقات فيما يتعلق بتوزيع وعرض مسلسله "ارض النفاق" بعدما خرج من السباق الرمضاني العام الماضي في مصر، وعُرِضَ لاحقاً. مشيراً إلى أن الجزء الثاني من المسلسل قائم بالفعل، ويتم العمل عليه خلال الفترة الحالية بعد النجاح الذي حققه في الجزء الأول.

ولفت إلى ان الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الدكتور مدحت العدل الذي يقوم بكتابته ويسعى لتقديم عمل ينافس النجاح الذي حققه الجزء الأول قبل أكثر من 20 عاماً. مشيراً إلى أن فريق العمل بانتظار تأكيد الدكتور العدل على الانتهاء من كتابة العمل دون ان يكون مضغوطاً بوقتٍ محدد.

هذا وعبّر عن سعادته بتكريمه في مهرجان الجونة بنفس الجائزة التي حصل عليها الفنانين عادل إمام والمخرج داود عبد السيد في الدورات السابقة. مؤكداً أنه يعتبر الانتقادات التي ترافق تكريمه طبيعية في ظل وجود آراء مؤيدة وأخرى معارضة باستمرار لأي حدث.

وختم مؤكداً على تطور مفاهيم الجمهور والنقاد لأهمية الكوميديا والقضايا الهادفة التي تطرحها