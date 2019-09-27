فقرة ألعاب نارية تشعل أجواء احتفالية دعم الدولة وسط هتافات "بنحبك يا سيسى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقرة ألعاب نارية قدمتها إحدى الفرق على مسرح المنصة، وذلك خلال احتفالية تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية، المقامة حاليا بمدينة نصر، وسط تفاعل وهتافات للسيسى من الجماهير. وهتف الآلاف من المؤيدين "تحيا مصر.. بنحبك يا سيسى.. كمل يا سيسى واحنا معاك.. هنكمل المشوار ونبنى بلدنا.." وغيرها من الهتافات المؤيدة لمؤسسات الدولة جيشا وقيادة وشرطة.

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