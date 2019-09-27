صور.. ريكو يغنى" تحيا مصر " وسط الآلاف لمساندة الدولة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المطرب ريكو أغنية " تحيا مصر"، وذلك خلال احتفالية تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية، المقامة حاليا أمام المنصة بمدينة نصر، وسط تفاعل وهتافات للرئيس من الجماهير.
وعقب غناء ريكو، واصل القائمون على الحفل إذاعة الأغانى الوطنية، التى تفاعل معها الجمهور المؤيد لمؤسسات الدولة، ومنها أغنية " بحبك يابلدى"، للمطرب لؤى وأغنية " تسلم إيدينك" لحسين الجسمى، وغيرها من الأغانى، بجانب العزف على المزمار.
وصعد المطرب محمد فؤاد على مسرح المنصة قبل ريكو، وقدم أغنية "ابن بلد"، أمام الجماهير، خلال احتفالية تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقبل انطلاق محمد فؤاد بالغناء استقبل الفنان حسن الرداد، الذى شد من أزر الجماهير المؤيدة للدولة والرئيس قائلا: "أنا بشكركم لحبكم لبلدنا"، معربا عن سعادته بهذا الكم المتواجد، لافتا إلى أنه يشارك فى حدث كبير من أجل بلدنا الحبيبة مصر.
وفى نفس السياق، قام الفنان محمد رمضان بقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا، ثم غنى أغنيته الأخيرة "هما عايزينها فوضى" .
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