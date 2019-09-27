شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيد بدرية يجسد شخصية صدام حسين فى عمل هوليودى يتكتم تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان المصري المقيم بأمريكا سيد بدرية شخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عمل هوليودي يتكتم تفاصيله كما أوضح لليوم السابع قائلا : بعد انتهائي من التصوير سأقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل حول العمل .

وكشف أن آخر مشاركاته كانت مع النجم جاكى شان فى بطولة فيلم "Vanguard" الذى يتناول موضوعا حول كيفية القضاء على الإرهاب فى العالم وقد انتهي من تصويره ومقررا عرضه تزامنا مع العيد القومى للصين خلال شهر فبرايرعام 2020 والفيلم يشارك به الكثير من نجوم الصين المعروفين منهم يانج يانج وميا موكى.

يذكرأن شخصية سيد بدرية في فيلم "Vanguard" عربى يساعد جاكى شان فى القضاء على مجموعة من الإرهابيين والإمساك برئيس عصابتهم حيث تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن حول شركة أمنية تُدعى "فانجارد"، تمثل الأمل الأخير لمحاسب يبحث عن أمل فى القضاء على الرهاب بعد استهدافه من قبل منظمة هى الأكثر دموية فى العالم.

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مخرج العمل من أهم المخرجين فى العالم وفى الصين وهو المخرج ستانلى تونج الذى اشتهر بإخراج أبرز أفلام جاكى شان، وأشهرها "Police Story 4" عام 1996، وفيلم "The Myth" عام 2005.

يذكرأن أول أعمال سيد بدرية فى هوليوود فيلم الكوميديا "Hot Shot" عام 1986، مرورًا بعدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة، منها فيلم "Iron Man" عام 2008، كما انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم الدراما "I Am That Man" والذى لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد طرحه تجاريًا.



سيد بدرية في شخصية صدام حسين



الفنان المصري سيد بدرية في شخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين