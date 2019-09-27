انتشال التميمى وأمير رمسيس وصناع "ستموت فى العشرين" فى مقدمة حضور ختام مهرجان الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، عدد من نجوم الفن إلى السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى فى ختام دورته الثالثة، منهم مدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير التنفيذى للمهرجان المخرج أمير رمسيس، والممثلة هبة السيسي، والفنان شادي الفونس، بالإضافة إلى صناع فيلم "ستموت في العشرين" ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز للفائزين بالاضافة إلى منح الفنان محمد هنيدي جائزة نجمة الجونة الإبداعية. Advertisements شارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذي جعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وعرضت جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، وشهدت معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.

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