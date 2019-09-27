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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد فؤاد يغنى "ابن بلد" من المنصة تأييدا للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد المطرب محمد فؤاد على مسرح المنصة منذ قليل، وقدم أغنية "ابن بلد"، أمام الجماهير المؤيدة للرئيس والدولة المصرية، خلال احتفالية تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقبل انطلاق محمد فؤاد بالغناء استقبل الفنان حسن الرداد، الذى شد من أزر الجماهير المؤيدة للدولة والرئيس قائلا: "أنا بشكركم لحبكم لبلدنا"، معربا عن سعادته بهذا الكم المتواجد، لافتا إلى أنه يشارك فى حدث كبير من أجل بلدنا الحبيبة مصر.
وفى نفس السياق، قام الفنان محمد رمضان بقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا، ثم غنى أغنيته الأخيرة "هما عايزينها فوضى" أمام المؤيدين الذين يساندون الدولة ومؤسساتها.
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