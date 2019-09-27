شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد الباسط حمودة: بناكل وبنشرب وعايشين فى أمان مع الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة كلمة للجماهير المؤيدة للرئيس السيسى والدولة المصرية، على هامش احتفالات المواطنين أمام المنصة بمدينة نصر المقامة منذ صباح اليوم، قائلا: "احنا فى عهد السيسى بنعرف ناكل ونشرب وعايشين فى أمان"، مشيرا إلى أننا يجب أن نحافظ على بلدنا ونساند جميع المؤسسات المصرية حفاظا على دولتنا ومستقبلنا.

واحتفل المصريون منذ صباح اليوم بمسيرات تأييدا للرئيس السيسى والدولة والمؤسسات، وخرجت مسيرات من كل أنحاء القاهرة والجيزة والمحافظات، للوقوف بجانب دولتهم والمؤسسات والجيش والشرطة.