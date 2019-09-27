محمد رمضان يغنى "عايزينها فوضى" تأييدا للرئيس والدولة المصرية من المنصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لدعم الاحتفالات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية، حرص الآلاف على التواجد أمام المنصة بمدينة نصر، وذلك احتفالا وتأييدا للرئيس ولمؤسسات الدولة، حيث رفع المشاركون لافتات "بنحبك يا سيسى.. كمل يا سيسى.. أنت رئيسى يا سيسى"، وغيرها من الكلمات الترحيبية للدولة وجيشها وشعبها وشرطتها .
وقام الفنان محمد رمضان بقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا، ثم قام بغناء "هما عايزينها فوضى" أمام المؤيدين الذين يساندون الدولة ومؤسساتها.
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