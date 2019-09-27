شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر وفيديو ترويجى لـ مسلسل Mrs. Fletcher قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن فيديو ترويجى وبوستر جديد لمسلسلها التلفزيونى الجديد " Mrs. Fletcher "، وذلك من خلال حساب الشركة الرسمي على موقع التغريدات تويتر، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل 27 أكتوبر، ويتضمن 6 حلقات.

استنادًا إلى رواية توم بيروتا، فإن المسلسل هو قصة مزدوجة تدور حول الرحلات الشخصية مغامرات أم متفرغة وابنها الطالب الجامعي، كلاهما يعتنق حريته المكتشفة بنتائج مختلطة، ويشمل طاقم الممثلين كاثرين هان، ياسمين سيفاس جونز، روري نوكس، داني مارين، جين ريتشاردز، أوين تيج، جاكسون وايت، ومن تأليف توم بيروتا، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".

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Mrs. Fletcher

كما أعلنت شبكة قنوات HBO الأمريكية، عن موعد العرض الأول لمسلسلها الجديد Watchmen الذى يدور في إطار الأكشن والأثارة، والمقررعرض أولى حلقاته يوم 20 أكتوبر المقبل، مسلسل Watchmen من بطولة، ريجينا كينج، وجيريمى آيرونز، ودون جونسون، وتيم بليك نيلسون، ولويس جوسيت جونيور، وأديلايد كليمنس، وأندرو هاورد، وتوم ميسون، وفرانسيس فيشر، ويعقوب مينج ترينت، وسارة فيكرز، وديلان شومبينج، وليلى روز سميث.

ويستند المسلسل على رواية DC للرسوم المتحركة، ومن تأليف دامون ليندلوف، وإخراج نيكول كاسيل.