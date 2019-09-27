صور| بدء توافد الفنانين على حفل ختام الجونة السينمائي في دورته الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بدأ منذ قليل، توافد الفنانين علي السجادة الحمراء، لحضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وحضر المهندس نجيب ساويرس، والفنانة التونسية درة، وخالد الصاوي، وعدد كبير من الفنانين.

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وتختتم اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي بمنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفني، ونجم عالمي، لم يلعن عن اسمه، بالإضافة إلى جوائز المهرجان.

وجاء في مقدمة الحضور "مدير المهرجان انتشال التميمي، المدير الفني المخرج أمير رمسيس، مدير التصوير أحمد المرسي، شادي ألفونس، خالد منصور، رجل الأعمال سميح ساويرس، رجل الأعمال نجيب ساويرس، عمرو منسي الرئيس التنفيذي للمهرجان، المخرجة الفلسطينية مي مصري"، وأعضاء لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.

كما شهد الحفل حضور "خالد الصاوي وإيمي سالم والمخرج أبو بكر شوقي وهدى المفتي".