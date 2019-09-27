صورة| من الجونة.. علا رشدي عن فستانها: "مستوحى من رسمة ابني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
تتواجد الفنانة علا رشدي، زوجة الفنان أحمد داود، حاليا بمهرجان الجونة السينمائي لحضور ختام فعاليات الدورة الثالثة.
ونشرت علا، صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه مرتدية فستان أصفر قصير مزين، قائلة: "الفستان ده قريب جدا من قلبي، عشان هو مستوحى من رسمة ابني رسمها بألوان مختلفة، دوزي حبيبي".
يذكر أن، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، وتختتم اليوم الجمعة 27 سبتمبر.
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