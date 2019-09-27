لهذا السبب.. دور عرض أمريكية تمنع الأقنعة في فيلم "joker"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رويترز:
قررت سلسلة دور عرض "لاندمارك" الشهيرة بالولايات المتحدة، حظر دخول المتفرجين، الذين يرتدون أزياء وأقنعة خلال عروض فيلم "joker" بعد أن عبرت أسر شهدت إطلاق نار جماعي خلال عرض لأحد أفلام الرجل الوطواط "Batman" في كولورادو عام 2012، عن مخاوفها.
وقالت سلسلة دور العرض، ومقرها لوس أنجلوس، والتي تدير 52 دار عرض في 27 مدينة، في بيان، إنها تريد من المتفرجين الاستمتاع بالفيلم باعتباره "إنجازا سينمائيا، لكن لن يسمح بالأقنعة والوجوه المطلية أو الأزياء داخل دور عرضنا".
ومن المقرر ن يبدأ عرض الفيلم في 4 من أكتوبر المقبل.
وتنضم دور لاندمارك إلى سلسلة دور العرض (emc) الأكبر في البلاد، التي حظرت الأقنعة في دور العرض منذ واقعة إطلاق النار الجماعي في كولورادو، التي راح ضحيتها أكثر من 10 قتلى وعشرات المصابين.
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