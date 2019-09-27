هكذا روج هيرثيك روشان لفيلمه الجديد "war"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان العالمي هيرثيك روشان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة يروج بها لفيلمه الجديد "war".
وكانت الصورة عبارة عن أيقونة تشغيل المنبه في الهواتف المحمولة.
وكتب هيرثيك روشان، في تعليقه على الصورة: "تنبيه (war) بدأ"، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض في 2 أكتوبر.
الفيلم من بطولة هيرثيك روشان وفاني كابور وأشوتوش رنا، وديبانيتا شارما، وأنوبريا جوينكا، من إخراج سيدهارت أناند.
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