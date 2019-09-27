هكذا روج هيرثيك روشان لفيلمه الجديد "war"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان العالمي هيرثيك روشان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة يروج بها لفيلمه الجديد "war".

وكانت الصورة عبارة عن أيقونة تشغيل المنبه في الهواتف المحمولة.

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وكتب هيرثيك روشان، في تعليقه على الصورة: "تنبيه (war) بدأ"، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض في 2 أكتوبر.

الفيلم من بطولة هيرثيك روشان وفاني كابور وأشوتوش رنا، وديبانيتا شارما، وأنوبريا جوينكا، من إخراج سيدهارت أناند.