مروان حامد: "الفيل الأزرق احترم الجمهور.. وهذا أصعب ما في الفيلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رويترز:

يرى المخرج المصري مروان حامد أن نجاح فيلمه الفيل الأزرق 2، الذى تخطت إيراداته 100 مليون جنيه، يرجع لإقبال الجمهور على العمل الجيد وتقديره له.

وقال حامد إن الجمهور هو البطل الرئيسي لأي عمل فني، عندما وجد الجمهور عملا جيدا يحترمه ولا يقل عن مستوى الأفلام العالمية التي يشاهدها باستمرار أقبل عليه ودعمه.

وأضاف، في مقابلة مع وكالة رويترز: "نحن لا نعرض أفلامنا بمنأى عن السينمات الأخرى، فيلمي يعرض في مركز تجاري أو سينما وبجواره في صالة العرض الأخرى فيلم أمريكي وآخر أوروبي، في (الفيل الأزرق) قدمت للمشاهد فيلما يحترم عقليته ويواكب التطور في صناعة السينما".

وتابع حامد: "جمهور السينما جمهور شاب، هذا هو السائد بالعالم، الشباب يملك الوقت والشغف للذهاب إلى السينما والمشاهدة، وشباب اليوم مختلف عن ذي قبل فهو شباب منفتح ومطلع على العالم، يملك في يده كل أدوات التكنولوجيا ويستطيع أن يقارن بسهولة بين ما تقدمه له وبين ما يعرض عالميا، وصناعة السينما في مصر لديها إمكانيات قوية جدا، وموسم الصيف الأخير أثبت من خلال الأفلام التي عرضت والإيرادات التي تحققت مدى قوة هذه الصناعة، لكن بجانب التكنولوجيا يجب أن تكون لدينا أيضا حواديت قوية تجذب الجمهور".

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وعن تعاونه مع الروائي أحمد مراد، في تحويل روايات الأخير إلى أعمال سينمائية، قال حامد: "الأدب دائما كان مصدر إلهام للسينما، والكثير من الأفلام بنيت على قصص لكبار الكتاب سواء في مصر أو الخارج، عندما تبني فيلمك السينمائي على عمل روائي قرأه الناس وأحبه تصبح مطمئنا بشكل كبير إلى ما أنت مقدم عليه".

وواصل حامد حديثه عن علاقة الأدب بالسينما قائلا: "تبقى المعالجة وطريقة تقديم الرواية على الشاشة هي التحدي الرئيسي، فالرواية في الأصل مكتوبة في مئات الصفحات وبها تفاصيل كثيرة، كيف تختصر هذا في ساعتين فقط؟ وماذا ستأخذ، وماذا ستترك.. مع المحافظة في ذات الوقت على روح الرواية؟ هذا أصعب ما في الأمر".

وتعاون حامد في معظم أفلامه مع الكاتب الشاب أحمد مراد وحوّل بعض رواياته إلى أفلام منها (تراب الماس) و(الفيل الأزرق) ويستعد حاليا لتصوير فيلم (1919) عن رواية بذات العنوان.

فيلم "الفيل الأزرق" بطولة كريم عبد العزيز ويشاركه في الجزء الثاني نيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وشيرين رضا وتارا عماد وأحمد خالد صالح.