محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جزء من مقابلة تلفزيونية معها رفقة زوجها الفنان أحمد داود.
وقال الفنان أحمد داوود في الفيديو: "أول مرة أقابل علا رشدي كنا في مركز الإبداع الفني سنة 2006، وكان أول انطباع أخذه عنها إنه قال دي راجل ولا ست دي".
وقالت الفنانة علا رشدي في الفيديو: "أول انطباع أخذته عن أحمد إن رائحته جميلة"، مشيرة إلى أن الاختلافات بينهما بسبب العصبية.
وعلقت علا على الفيديو قائلة: "قصة حب عنيفة "
يُذكر أن الفنان أحمد داود تزوج من الفنانة علا رشدي في عام 2010، وأنجب منها ميلا وآدم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد داود عن زوجته علا رشدي: "لما شفتها قلت دي راجل ولا ست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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