أحمد داود عن زوجته علا رشدي: "لما شفتها قلت دي راجل ولا ست"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جزء من مقابلة تلفزيونية معها رفقة زوجها الفنان أحمد داود.

وقال الفنان أحمد داوود في الفيديو: "أول مرة أقابل علا رشدي كنا في مركز الإبداع الفني سنة 2006، وكان أول انطباع أخذه عنها إنه قال دي راجل ولا ست دي".

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وقالت الفنانة علا رشدي في الفيديو: "أول انطباع أخذته عن أحمد إن رائحته جميلة"، مشيرة إلى أن الاختلافات بينهما بسبب العصبية.

وعلقت علا على الفيديو قائلة: "قصة حب عنيفة "

يُذكر أن الفنان أحمد داود تزوج من الفنانة علا رشدي في عام 2010، وأنجب منها ميلا وآدم.