فيديو| "هزار" كريم عفيفي يحرق شعر "أوس أوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك كريم عفيفي، نجم مسرح مصر، مقطع فيديو يكشف عن موقف طريف بينه وبين الفنان محمد أسامة الشهير بـ"اؤس اؤس".
وظهر عفيفي، في الفيديو، وهو يحاول أن يُصفف شعر "أوس أوس"، باستخدام "السيشوار"، بطريقة عشوائية، كادت أن تتسبب في حرق شعره.
وعلق "عفيفي"، على الفديو قائلا: " لما يجي العيد وتبقى عايز تسشور بـ5 جنيه".
يُذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي أعلن لجمهور "مسرح مصر" أن الموسم السابع للعروض، والذي انطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، الأمر الذي أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.
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