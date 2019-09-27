بالفيديو: تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لهنا زاهد

أجلت النجمة هنا الزاهد عودتها للقاهرة والتي كان مقرراً أن تتم أمس الأربعاء، وذلك بعد أن اتخذت قرارها بالخضوع للعملية الجراحية التي نصحها بها الأطباء خلال تواجدها في سنغافورة.

فقد كشف تقرير لبرنامج Trending الذي يتم عرضه عبر شاشة MBC4، أن النجمة المصرية ستخضع لجراحة إزالة المرارة بعد تعرضها لآلام حادة إثر تناولها وجبة بأحد المطاعم في سنغافورة.

وبمجرد انتهاء جراحتها وفترة ملاحظتها، ستعود النجمة المصرية إلى القاهرة برفقة زوجها أحمد فهمي، وبالتالي سيتغيب الثنائي عن حضور حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينيمائي.

وكانت بعض التقارير قد نشرت معلومات مغلوطة حول نقل هنا الزاهد لغرفة العناية المركزة نتيجة تدهور وضعها الصحي، وهو ما نفته الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية التي أوضحت أن حالة النجمة الشابة مستقرة وأنها ستعود للقاهرة قريباً لاستكمال علاجها بشكل طبيعي، كاشفة أن زوجها أحمد فهمي يلازمها دائماً ولا يفارقها.