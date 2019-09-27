بالصور.. نجوم الفن يشاركون في "كلنا معاك" بإحياء حفلات غنائية

احتفل العديد من نجوم الفن ضمن حملة "كلنا معاك"، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر وجوار النصب التذكاري.

وبدأ الفنان محمد نور حفل دعم جمهورية مصر العربية، والقوات المسلحة المصرية، مقدمًا باقة من ألمع أغنيه الوطنية.

ثم أحيا الفنان محود الليثي فقرة من أغانيه ومواويل الشعبي

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الوطني

وفاجأ النجم محمد رمضان بحضوره المميز، والذي قدم أغنية "جيشنا صعب، و هما عايزينها فوضى"، مؤكدًا أنه يحب وطنه مصر وعلى الاستعداد بالتضحية من أجله.

كما قدم العديد من نجوم الفن أغاني وطنية والاحتفال مع المصريين، ومن بينهم: "سامح يسري، عبد

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الباسط حمودة، محمد فؤاد، حسن الرداد، عبد الباسط حمودة، شحته كاريكا، محمد شاهين، مينا عطا، وبالإضافة إلى العديد من نجوم الفن

وجاءت تلك الحملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى العديد من جميع محافظات مصر والقاهرة الكبرى، واحتشدت في ميدان الشهيد هشام بركات في مدينة نصر وبجوار النصب التذكاري.

وحمل المصريو

ن لافتات تحمل شعار " كلنا معاك ياريس" وأخرى تحمل شعار "نعم للاستقرار واستكمال مسيرة البناء."

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