بعد الهجوم عليه.. شريف منير يدافع عن نفسه بـ"تحيا مصر ويسقط الخونة"

دافع النجم شريف منير عن نفسه بعد أن هاجمه العديد، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووجه الفنان شريف منير رسالة قوية اللهجة، قائلًا: "وصلت الرسالة ؟ لما الناس هاجمتني وشتمتني بأقذر الألفاظ أنا ماردتش بنفس الانحطاط .. لكن عملت بلوكات .. وده ردّي عليهم دلوقت .. ولمّا قلت ( صراصير ) قلت اللفظ ده على الناس السفلة عديمي التربية إللي بتشتم .. وقلت أهلاً بالمعارض المؤدب .. تانيبقول .. ماسمعش صوت صرصار قليل الأدب يغلط في بلدي و فيا .. والصورة أهه .. بتتكلم و بترد ..تحيا مصر ويسقط الخونة".
يذكر أن النجم شريف منير شارك مؤخرًا كضيف شرف في فيلم "الممر"، وهو من تأليف أمير طعيمة ، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، محمود حافظ،
وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل نور ، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
وحقق الفيلم ثاني أعلى الإيرادات في موسم عرضه عيد الفطر 2019، وهو في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلًا في تاريخ السينما المصرية.
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