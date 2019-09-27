فيديو.. محمد رمضان يقيم حفلًا غنائيًا لدعم الاستقرار

شارك النجم محمد رمضان في فعاليات دعم الاستقرار حيث أقام حفلًا غنائيًا، وجاء ذلك عبر صفحة قناة أون إي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". صفحة قناة أون إي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كلي بعنوان "هما عايزينها فوضى"، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس.

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