فيديو.. "إحنا الفراعنة" هدية "الداخلية" لشعب مصر

طرحت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أحدث كليباتها بعنوان "إحنا الفراعنة"وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وكليب "إحنا الفراعنة"، من غناء ياسر العشري، وكلمات محيي حوار، وألحان وتوزيع شريف حمدان.

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