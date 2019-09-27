شاهد بشري ترقص علي أغنية عمرو دياب

نشرت الفنانة بشري فيديو لها وهي ترقص علي أغاني عمرو دياب في الحفل بالجونة أمس الخميس وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الا نستجرام. الا نستجرام. وكتبت بشري قائلة:" أمس حفل بيبسي مع الهضبة علي هامش مهرجان الجونة بالحب اجتمعنا". ويشار إلى أن الهضبة عمرو دياب أحيا حفلا على هامش مهرجان الجونة بحضور نجوم الفن والمجتمع.

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