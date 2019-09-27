بالفيديو.. صلاح عبد الله يدعم مصر بـ"قرار نهائي"

دعم الفنان القدير صلاح عبد الله جمهورية مصر العربية، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، قائلًا: "دانتي الأمل وإنتي المنى وإنتي اللي حارسك ربنا وكل نبضة في قلوبنا بتدعي ليكي يا مصرنا.. يكفيكي شر الحاقدين والحاسدين والجاحدين واللي تاجروا بسم الدين واللي تاجروا بإسمانا.

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، من تأليف محمد رجاء، و ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز، سيمون،

دنيا، أميرة هاني، رامي وحيد، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، ريم البارودي، هشام المليجي، عمر الشناوي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، محمد عز، محمود فارس، أحمد التهامي، ياسمين نيازي، منة فضالي.

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وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.

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