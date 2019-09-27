أحمد شريف يكشف لـ "الوفد" تفاصيل كليبه الجديد "ممتاز ناجح ممتاز"

كشف الفنان أحمد شريف في تصريح خاص لـ "الوفد" تفاصيل أغنيته الجديدة بعنوان "ممتاز ناجح ممتاز"، والمقرر طرحها الأسبوع المقبل.

والأغنية من كلمات رامي السبكي، وألحان رامي الكردي، وتوزيع زووم، والمقرر تصويرها على

هيئة فيديو كليب، وهو من إخراج أحمد شريف.

ومن ناحية آخرى يستعد الفنان أحمد شريف لإحياء حفل غنائي يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر أكتوبر المقبل،

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على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، الزمالك.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 57 جنيهًا، ومن المقرر أن يقدم شريف من خلاله باقة لامعة من أغانيه من بينها: "كل ما أغيب، انتي أنا، ورد صناعي، أجمل صوت بيدعيلي، عم الكل".