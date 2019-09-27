مصطفي غانم يكشف تفاصيل أغنية "تحيا مصر"

قال الموزع مصطفى غانم في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" بأنه يستعد لطرح اغنية من توزيعه مع المطرب ريكو اليوم. ويغني ريكو اليوم الأغنية علي المنصة بمدينة نصر وهي تحمل عنوان تحيا مصر وستذاع على القنوات. Advertisements يذكر أن آخر أعمال ريكو مسرحية "تعالى بالحب" من بطولة عايدة غنيم والفنانة القديرة آمال رمزى، وآمال حلمى، والفنان عبد السلام الدهشان وباقة من النجوم وأيضا متحدى الإعاقة، ومن تأليف وأشعار وحوار مودى الشاعرى وإخراج بلال الشاعر. بطولة عايدة غنيم والفنانة القديرة آمال رمزى، وآمال حلمى، والفنان عبد السلام الدهشان وباقة من النجوم وأيضا متحدى الإعاقة، ومن تأليف وأشعار وحوار مودى الشاعرى وإخراج بلال الشاعر.

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