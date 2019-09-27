خاص الفن - غادة بشور: فقدتُ قطعة من قلبي

ميرنا وليد - بيروت - صرّحت الممثلة السورية غادة بشور لموقع "الفن" أنها غابت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من شهرين بسبب وقوفها إلى جانب شقيقها الذي كان مريضاً قبل وفاته الأسبوع الماضي في مدينة اللاذقية.
ووجهت غادة شكرها لجميع من واساها وعزاها وأضافت: فقدتُ قطعة من قلبي، لا يوجد أغلى من الأخ، لكن المرض نال منه ومنا، والحمد لله على كل حال، هذا قدره وقدرنا".
وأكدت بشور أنها ستعود إلى الوقوف أمام الكاميرا عندما تشعر بالارتياح، وأن غيابها لن يطول كثيراً، معبرة عن اشتياقها لزملائها وأحبابها وأصدقائها.
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