خاص الفن- هل تعود لينا دياب إلى الأضواء بعد طول غياب؟خاص الفن - غادة بشور: فقدتُ قطعة من قلبيإيما...

ميرنا وليد - بيروت - نفت مصادر مقربة من الممثلة السورية لينا دياب عودتها مجدداً إلى الأضواء ومشاركتها في أحد المسلسلات في دمشق بعد غياب طويل.

وعلم موقع الخليج 365 ان لينا لن تعود إلى الشاشة الصغيرة في الوقت القريب وربما لا تعود أبداً، مشيرة إلى أن التصريحات التي تطلق على لسانها عارية عن الصحة لأنها لا تمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أصلاً، وإنما هناك حسابات مزورة تنطق باسمها وتطلق تصريحات ملفقة.

يشار إلى ان دياب تغيب عن الدراما منذ ثلاثة أعوام وتحديداً منذ مشاركتها في مسلسل "صرخة روح" عام 2015.

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