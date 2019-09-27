إيما تومبسون: أنا إنسانة منافقة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة البريطانية ​إيما تومبسون​ الجميع حول العالم عندما وصفت نفسها بأنها إنسانة منافقة.

واشارت تومبسون في إحدى المقابلات التلفزيونية الى انها اطلقت على نفسها هذه الصفة لأنها تدين التغير المناخي وفي نفس الوقت تقطع آلاف الأميال بالطائرات خلافًا لما تدعو إليه الجميع بسبب التغير المناخي.

وقالت تومبسون: "أشعر أني منافقة ولكني على دراية بأن الطيران بشكل أقل سيساعد في حل مشكلة التغير المناخي"، مؤكدة أنها ستستمر في إيجاد حلول للوصول إلى الأماكن بدون طيران.

وأشارت تومبسون الى إن الناشطين الشباب في مجال التغير المناخي جعلوها تشعر بالخجل لأنها خذلتهم باستخدام الطائرات والرحلات الجوية.

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