خاص "الفن"- نبيلة عبيد تشيد بـ هيفا وهبي وإطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - خلال مشاركتها في لجنة تحكيم ​ملك جمال لبنان​ 2019، أشادت الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​ بإطلالة الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ على المسرح، ردا على سؤال خاص لموقع "الفن"، وقالت: "هيفا تجنن..امرأة جميلة جدا وانا احب ما تقدمه".

كما إعتبرت عبيد أن أكثر من مشترك كان يستحق الفوز باللقب، إلا أن النتيجة لصالح شخص واحد.

وكان قد فاز الشاب ​​محمد صندقلي​​ بلقب ملك جمال لبنان للعام 2019، بحفل أحيته هيفا وهبي ونظمه نضال بشراوي وقدمته الإعلامية والممثلة اللبنانية ​ريتا حرب​، وشارك بلجنة تحكيمه عدد كبير من خبراء التجميل والفنانين، على رأسهم نبيلة عبيد.

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