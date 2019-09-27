شيرين عبد الوهاب تنفي تعرضها للإجهاض: “اللي بقوله صحيح”

متابعة بتجــــــــــرد: خرجت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب عن صمتها بشأن الشائعات التي طاردتها خلال الفترة الماضية، حول حقيقة حملها من زوجها الفنان المصري حسام حبيب، وتعرضها للإجهاض.

وأكدت شيرين في لقاء تلفزيوني، على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني السعودي الـ89، أنها لم تكن حاملا، ولم تتعرض للإجهاض، كما نشرت بعض وسائل الإعلام.

وأضافت أن كل ما قيل عن حملها غير صحيح، قائلة: “أقسم بالله لا أكذب، وأقسم بالله اللي بقوله صحيح”.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد نفت حملها على المسرح، خلال حفلها بمناسبة العيد الوطني السعودي في جدة، ومازحتهم قائلة “أنا لست بحامل”.

يشار إلى أن حسام حبيب أكد لبرنامج “عايشة شو” في شهر مايو/ أيار، أنه يرغب في إنجاب أطفال من زوجته شيرين عبد الوهاب، ولا يرغب في تأجيل الإنجاب، وذلك لأن الأطفال رزق، بحسب رأيه.