مهرجان أيام قرطاج.. منصة لموسيقى عالمية بديلة

يتطلع مهرجان أيام قرطاج الموسيقية لأن يصبح منصة عالمية لموسيقى العالم البديلة والمبتكرة في تونس وأفريقيا والعالم العربي في الوقت الذي يستعد فيه لدورته الـ6 الشهر المقبل.

وقال عماد عليبي، مدير المهرجان في مؤتمر صحفي: "أيام قرطاج الموسيقية تطمح لصناعة فرص حقيقية للمبدعين وخلق روابط مع فنانين تونسيين وأفارقة وعرب وبلدان البحر المتوسط والانفتاح على بقية العالم لبناء علاقات تبادل وتشارك".

وتقام الدورة الـ6 لأيام قرطاج الموسيقية في الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمشاركة فرق تونسية وعربية وعالمية تقدم أنماطا موسيقية مبتكرة.

وتحظى تونس بنصيب كبير من العروض التي تتنافس على الجائزة الرسمية للمهرجان ومنها "ولادة" للبنى نعمان ومهدي شقرون و"دندري" لمحمد الخشناوي و"زي" لصابرين الجنحاني و"يوفا" لنصر الدين شبلي و"جدايل" لربيع العبيدي و"بين البينين" لوفاء حرباوي و"ساوند سكايب" لغسان الفندري إضافة إلى "خماسي ألف للموسيقى"، وهو عرض تونس بلجيكي وعرض للفنان فرج سليمان من فلسطين وعرض للفنانة سكينة فحصي من المغرب وعروض أخرى.

وتفتتح الدورة الـ6 للمهرجان بعرض للموسيقي التونسي أمين بوحافة بالاشتراك مع الأوركسترا السيمفوني التونسي.





Advertisements

وخصص المهرجان لأول مرة مسابقة لموسيقى المالوف الأندلسية ستتنافس على جوائزها 3 فرق تونسية.

وتشارك في الدورة الجديدة للمهرجان فرق من الجزائر والمغرب وفلسطين والأردن ومصر ولبنان وبلجيكا وبوركينا فاسو وفرنسا والكاميرون والسنغال والبرتغال وبريطانيا وباكستان.

وينظم المهرجان عروضا موسيقية موازية يقدم أبرزها للفنان فائز علي فائز من باكستان وراكيل تافاريس من البرتغال وأسماء حمزاوي وفرقة بنات تمبكتو من المغرب ونضال اليحياوي من تونس.

وسيكرم المهرجان الفنانين منيرة حمدي وحسن الدهماني والفلسطينية ريم البنا والجزائري رشيد طه ومهرجان تستور الدولي للمالوف.





وبدأ المهرجان في ثمانينيات القرن الماضي باسم "مهرجان الأغنية التونسية" قبل أن يتحول عام 2005 إلى "مهرجان الموسيقى التونسية"، ثم أقيم لأول مرة باسم "أيام قرطاج الموسيقية" في ديسمبر/كانون الأول 2010.

وتوقف المهرجان بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في مطلع عام 2011 قبل أن يعود في 2015.