كارول سماحة تُعلّق على التنمّر الذي تعرّضت له







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: علّقت النجمة كارول سماحة لأول مرة على التنمّر الذي تعرّضت له بسبب التجاعيد التي ظهرت على وجهها في الصورة التي انتشرت لها مؤخراً. وذلك في حديثها لبرنامج "Trending" الذي يُعرَض على شاشة "MBC4". حيث شرحت أن حملة التنمّر لم تزعجها لأن من يعرفها عن قرب يعرف شكل وجهها. وقالت أنها عند التقاط الصورة كانت ترتدي قميصاً مقلماً وأنّ الخطوط انعكست على وجهها من خلال نظاراتها الشمسية. Advertisements هذا وشددت على أنّها تحب التقدم في العمر، شاكرة النجوم الذين قدموا لها الدعم، وختمت: الجميع يراني الآن على طبيعتي. فلا يمكن استخدام الفوتوشوب في التقارير التفزيونية

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