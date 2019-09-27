جنيفر لوبيز وشاكيرا معاً لأوّل مرة على المسرح









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تلتقي النجمتان العالميتان، جينيفر لوبيز وشاكيرا لأول مرة على خشبة المسرح لأول مرة في 2 فبراير من العام المقبل 2020 بحسب شبكة "فوكس الرياضية" الأميركية التي أعلنت أن النجمتين ستشاركان في حفل مشترك مابين شوطي مباراة "السوبر بول" الأميركية.

ولقد غرّدت الشركة عبر حسابها على موقع "تويتر" كاتبة: "لأوّل مرة معاً على المسرح... وعلى المسرح الأكبر في العالم، مرحبا بجينيفر لوبيز وشاكيرا".

ولقد غرّدت النجمتان تأكيداً على الخبر الوارد على الصفحة الرسمية للشركة. حيث كتبت "لوبيز": نعم هذا يحصل"، وشاكيرا التي علقت بدوها: "كونوا جاهزين".