شكرا لقرائتكم خبر عن شحتة كاريكا يقدم أغنية مصر بلدنا هنحميها ومعاك ياريس هنبنيها باحتفالية حب مصر بالمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الفنان شحتة كاريكا إلى منطقة المنصة بمدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر ودعم الدولة المصرية ، واعتلى كاريكا المنصة لتقديم باقة من أغانيه، وسط تفاعل كبير من آلاف المواطنين المتواجدين بمنطقة المنصة.

وتقول كلمات الأغنية التى استهل بها الفنان شحتة كاريكا أغانية بالاحتفالية ،"مصر بلدنا هنحميها معاك ياريس نبنيها وفى أى أزمة نعديها وتحيا مصر، مصر بلد الهرم وبلد النيل شعب طيب وشعب أصيل .

يشار إلى أن آلاف المواطنين احتشدوا صباح اليوم الجمعة أمام المنصة بمدينة نصر للمشاركة فى حضور تظاهرة فى حب مصر ودعم الدول ورفض دعوات الفوضى .

يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.