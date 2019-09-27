شكرا لقرائتكم خبر عن تاكى عضو MTM يضع لمساته النهائية على ألبوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق إم تي إم من تسجيل ألبومهم الجديد المقرر طرحه خلال الشهر المقبل ويشمل حوالى 9 أغانى جميعهم من كلمات وألحان تاكى أحد أعضاء الفريق، وهناك أربع أغانى من توزيع ممدوح سعد، ومهندس الصوت جورج يعقوب، وقال تاكى لـ"الخليج 365"، إن الألبوم فى المراحل النهائية الآن من مكساج وغيره، موضحا أنه إنتهى من تسجيل جميع الأغانى تماما هو وباقى أعضاء الفريق.

يذكر آن أخر أعمال فريق MTM هى أغنية "كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، والتى ظهرت بشكل فيديو كليب ضمن ألبوم الفرقة السكندرية الجديد "الألبوم"، ومن قبلها وأغنية "نفس الميعاد" مع المطربة سارة المنذر، وأغنية "خلاويص" مع أبو الليف، وأغنية "بص كويس" مع كريم محسن.