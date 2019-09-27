شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون و500 ألف جنيه إجمالى إيرادات الفيل الأزرق 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز يحصد الإيرادات، وذلك بعدما حقق 100 مليون جنيه فى سابقة الأولى من نوعها فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث دخل الفيلم فى مرحلة المليون الأول بعد نادى المائة، وقد حقق أمس مبلغ 150ألف جنيه ليلة أمس الخميس فى شباك التذاكر، لتصل إجمالى ايراداته 100 مليون و 500 ألف جنيه .

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهرالفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.