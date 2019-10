شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. فرنش مونتانا يطلق كليب Writing on the Wall مع نجمين مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون النجم العالمي فرنش مونتانا مع اثنين من أهم نجوم الغناء في العالم و ذلك في أغنيته الجديدة " Writing on the Wall "، حيث أطلق فرنس موناتا البالغ من العمر (34 عامًا) كليب أغنيته الجديدة والتي حملت اسم " Writing on the Wall " مع بوست مالون و كاردي بي، وقد تم تصوير الكليب في شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسب موقع "جاست جيرد".

وأغنية "Writing on the Wall " هي الأغنية السينجل الأولى التي يكشف عنها فرنش مونتانا من ألبومه الجديد المقرر إطلاقه نوفمبر المقبل.

كلمات إحدى مقاطع الأغنية

[Intro: French Montana, Post Malone & Cardi B]

Montana

Posty (Hahaha)

Okurr

(La-la-la-la, uuh)

Ayy, uh huh

[Verse 1: French Montana]

From the block, now we're snipin' on the opps' like Somalians (Uh-huh)

Egyptian cloak on my body, diamonds like 6ix9ine hair (Hair)

Now we comin' through the back, we don't do it to the concierge (Yeah, hey-hey)

Now that boy run fashion, Cardi in that FashionNova gear (Huh)

We started the wave, now everybody lookin' the same

Tell me how you want it (Woah)

Shorty buss' it down, give us the money, keep the crown

Tell me how you want it

I been around the globe in the Global Express

Ten O's in my net worth, yeah (Huh)

Neck work, then the leg work (Work)

We're the stars like the network (Work, Montana)

[Chorus: Post Malone]

You see the writing on the wall

Hold onto me and I'ma hold ya

You see the writing on the wall

I'll bring it back, bring it back, yeah



من كليب Writing on the Wall (1)



من كليب Writing on the Wall (2)



من كليب Writing on the Wall (3)



من كليب Writing on the Wall (4)



من كليب Writing on the Wall (5)



من كليب Writing on the Wall (6)



من كليب Writing on the Wall (7)



من كليب Writing on the Wall (8)



من كليب Writing on the Wall (9)