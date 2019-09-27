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قبل ختام الجونة بساعات..نجمات أثرن الجدل بسبب إطلالاتهن المثيرة (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إنطلاق مهرجان الجونة فى دورته الـ 3، ظهرت الكثير من الفنانات بإطلالات مختلفة ومثيرة، منها ما أثار الجدل وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعى أخرهم النجمة غادة عادل التى ظهرت مؤخرا على السجادة الحمراء فى افتتاح فيلم "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى.

وظهرت غادة عادل، على السجادة الحمراء بفستان أزرق سماوى مكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر، ما جعلها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب إطلالاتها الجريئة والمثيرة، كما تصدرت تريند محرك البحث جوجل بسبب الفستان التى ارتدته.

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وللمرة الثانية أثارت النجمة الجدل حول ظهورها بفستان عارى الصدر خلال افتتاج المهرجان على السجادة الحمراء حيث كانت مرتدية فستان مكشوف الصدر بشكل ملفت للنظر، وقارن البعض إطلالاتها هذا العام بالعام الماضى والضجة الكبيرة الذى حدثت بسبب ارتدائها فستان دون بطانة ووصلت أزمتها إلى القضاء .

وعلقت رانيا يوسف على الجدل بسبب فستانها قائلة : "الناس مركزة معايا زيادة مش عارفة ليه ودا شيء كويس دا معناه إن أنا موجودة ومحسوسة".

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ولفتت أن فستانها لا يستدعي كل هذا الكلام، قائلة :"كنت لابسة فستان شيك ولطيف بسيط وعادي وبضحك من قلبي علي الكلام ده فى حاجات بتتكتب دمها خفيف".

وأيضا الفنانة لقاء الخميسى التى لم تنجى من التعليقات بعد ظهورها بفستان مفتوح من ‏الأسفل، وبدون أكمام، الأمر الذي استفز بعض متابعيها للتعليق بصورة مثيرة للجدل.‏

واستفز الجمهور إطلالة مجموعة من الفنانات وأطلقوا عليهم "فساتين الريش" بعد تشابه منى زكى وأمينة خليل ونور اللبنانية بنفس الاطلالة بعد ارتدائهم فساتين بيضاء وبها ريش لذلك عقب الجمهور على إطلالتهم.

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